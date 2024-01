Tartaruga trovata morta in spiaggia, autopsia per le cause

Una tartaruga è stata trovata morta spiaggiata sull'arenile dell'oasi naturalistica dei Variconi, nel territorio del comune di Castel Volturno.

"Allertati da una segnalazione, siamo intervenuti col supporto della Guardia Costiera di Castel Volturno e i medici dell'Asl Veterinaria di Caserta, che hanno trasportato la tartaruga all'Istituto Zooprofilattico di Portici dove si svolgerà l'autopsia per stabilire le cause del decesso", ha dichiarato Giovanni Sabatino, presidente dell'Ente Riserve Volturno Licola Falciano. "Da una prima analisi visiva - ha aggiunto - non è possibile determinarle, e ciò può indurci a pensare anche che abbia potuto ingerire plastica o reti e che questo ne abbia determinato il soffocamento".

"Attendiamo i risultati dell'autopsia ma, qualunque sia il responso - il commento del deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli - è chiarissimo che si sta facendo poco o niente per tutelare l'ambiente e la fauna messi ogni giorno in pericolo dall'uso sconsideratamente eccessivo di plastica e sostanze inquinanti che per giunta vengono abbandonate sulle spiagge e in mare. È assolutamente necessario modificare radicalmente il nostro stile di vita e, al contempo, punire chi disperde materiali nocivi nell'ambiente".



