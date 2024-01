Nel carcere di Avellino sequestrati cinque litri di alcolici

Cinque litri di alcolici sono stati sequestrati dagli agenti penitenziari del carcere di Avellino durante il controllo dei pacchi alimentari destinati ai detenuti. Ne dà notizia Tiziana Guacci, segretaria regionale del sindacato Sappe.

Le bevande erano state travasate in contenitori utilizzati per conservare prodotti analcolici. L'agente addetto al controllo, grazie anche al fiuto delle Unità cinofile, ha scoperto lo stratagemma.

Apprezzamento per l'azione della Polizia penitenziaria viene espresso dalla Guacci e dal segretario nazionale del Sappe, Donato Capece: "Non si contano più gli escamotage per introdurre in carcere materiale non consentito. L'azione di contrasto sarebbe molto più proficua se gli agenti avessero a disposizione strumenti tecnologicamente avanzati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA