Mazzi, obiettivo "Piccolo coro di Caivano" entro settembre

Audizioni in primavera e partenza entro settembre: è la tempistica del Piccolo Coro di Caivano, un progetto del ministero della Cultura da attuare nel Comune del Napoletano al centro di un vasto intervento di riqualificazione.

Oggi il sottosegretario Gianmarco Mazzi ha svolto un sopralluogo a Caivano e una riunione operativa (con Fra' Gianpaolo Cavalli, direttore di Antoniano-Opere Francescane; Fabio Ciciliano, commissario straordinario di Governo per Caivano e il parroco don Maurizio Patriciello). "Crediamo molto - ha detto - nel progetto del Piccolo Coro di Caivano che stiamo realizzando in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane.

Oggi siamo qui più in una veste tecnico-operativa che politica.

Per poter realizzare un coro di bambini dovremo fare prima un lavoro di sensibilizzazione con le loro famiglie. Il ministero della Cultura crede molto nella funzione dei cori che insegnano ai bambini a stare insieme. Ci piacerebbe riuscire a formare il coro entro settembre".

"Un coro funziona solamente se ci si ascolta - ha aggiunto Fra' Gianpaolo Cavalli - se si sta insieme all'altro, se si rispettano i ruoli, se ognuno è convinto che quello che fa sia indispensabile per la buona riuscita del progetto. Penso che questi possano essere dei buoni punti di partenza per qualsiasi convivenza civile".



