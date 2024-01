Lavoro: in 200 a prima campagna reclutamento promossa da Gnv

Circa 200 giovani hanno partecipato tra ieri e oggi all'hotel Poseidon di Torre del Greco alla campagna di reclutamento promossa da Gnv Grandi Navi Veloci (Gruppo MSC) finalizzata all'inserimento di circa 500 nuove risorse e alla contemporanea presentazione delle opportunità di lavoro a bordo delle navi.

"Siamo soddisfatti di questi due giorni di selezione - afferma Antonio Cecere Palazzo, Chief Crew Officer di Gnv - i primi di una campagna che nei prossimi mesi toccherà anche altre città in tutta Italia e con la quale puntiamo all'inserimento di 500 nuove risorse in vista della prossima stagione estiva. Abbiamo riscontrato una buona affluenza e molto interesse da parte dei candidati: il nostro staff ha infatti incontrato circa 200 giovani, provenienti soprattutto dalla regione Campania ma anche da altre zone del Paese, che hanno avuto la possibilità di svolgere dei colloqui conoscitivi e approfondire le opportunità di lavoro a bordo delle navi della compagnia".

Ai candidati è stato chiesto di portare con sé una copia del proprio curriculum aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura sarà comunque valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, gli aspiranti addetti verranno supportati economicamente nell'effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l'iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a sessioni di training a bordo organizzate in collaborazione con Msc Training Center che permetteranno loro di familiarizzare con l'ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere.

La campagna di recruiting proseguirà nei prossimi mesi con tappe a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo.





