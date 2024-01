'La Combattente' di Marisa Albanese alla Gan di Napoli

"La Combattente" di Marisa Albanese (2013) entra a far parte del patrimonio della GAN - Galleria dell'Accademia di Belle Arti di Napoli grazie al Pac - Piano per l'Arte Contemporanea 2021 promosso dalla direzione generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura, progetto fortemente voluto dalla presidenza e dalla direzione dell'Accademia supportati dai referenti della Galleria Federica De Rosa e Marco Di Capua.

Per l'Accademia si tratta della prima acquisizione dopo circa 70 anni destinata ad implementare le collezioni della Gan.

Con Albanese (Napoli, 1947 - 2021) si rende omaggio a tutte le donne della resistenza, a tutte le figure femminili ribelli, libere, contemporanee e future, simbolicamente rappresentate nelle sue Combattenti. In tutti i suoi lavori, Albanese ha sempre raccontato tracce di un costante e sempre vivo pellegrinaggio tra pensiero e azione, fondendo i più diversi linguaggi, dalla pittura alla scultura, dalla grafica all'audiovisivo e l'installazione. L'opera è stata collocata nella sala del secondo '900, che arriva agli anni 2000, della Gan - Galleria dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, riaperta al pubblico, dopo circa tre anni di lavoro, nell'aprile del 2022 con un nuovo ordinamento studiato e curato da Federica De Rosa e Marco Di Capua, un nuovo allestimento condotto con l'architetto Lucio Turchetta e una nuova identità grafica a cura di Enrica D'Aguanno.



