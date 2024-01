Incidenti stradali: frontale tra tir su Ofantina

Scontro frontale tra due tir sulla Statale 7 Ofantina, in provincia di Avellino, nel territorio di Conza della Campania. I due pesanti automezzi che viaggiavano in direzione opposta sono entrati in collisione su un tratto pianeggiante. Sulla dinamica indagano i carabinieri.

Uno degli autisti, un 64enne originario di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, è rimasto incastrato tra le lamiere della cabina ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lioni. L'uomo è stato poi trasferito con un'ambulanza del 110 in ospedale a Sant'Angelo dei Lombardi.

L'autista dell'altro mezzo coinvolto, un 46enne di Eboli (Salerno) non ha subito conseguenze ed è stato visitato sul posto dai sanitari.



