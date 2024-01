Giorno della memoria, iniziativa in scuola di Torre del Greco

"Ricordare per non dimenticare: giornata dedicata ai genocidi di ieri e di oggi". È il titolo della manifestazione organizzata ieri dall'istituto comprensivo Don Bosco-D'Assisi, con il patrocinio del Comune di Torre del Greco, presso il cineteatro Corallo, in vista del Giorno della memoria.

Ad introdurre i lavori, la dirigente scolastica Rosanna Ammirati: "I genocidi - ha detto - quelli ormai storicizzati e quelli di pregnante attualità, sono accomunati da una triste realtà data dalle decine di migliaia di vittime: civili ed innocenti morti per mano di uomini ed ideologie folli. Ieri come oggi". Con questo dibattito, ha aggiunto, abbiamo voluto "promuovere una riflessione affinché la storia non sia per i nostri alunni, futuri cittadini, solo una materia scolastica, ma uno strumento per interpretare la realtà con un approccio critico, soprattutto quando la realtà presenta fatti cruenti".

Tra gli intervenuti il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha riportato agli studenti la sua impressione "del campo di concentramento di Auschwitz, che ho visitato più volte, potendo ascoltare anche le terribili testimonianze di chi era stato lì deportato e poi si è trasformato in 'guida' per spiegare al mondo gli orrori perpetrati in quei luoghi. Anche mio nonno - ha detto - è stato in un campo di concentramento e ricordo nitidamente i suoi racconti".

Dopo i saluti dell'assessore alla pubblica istruzione del Comune Mariateresa Sorrentino e del decano del presbiterio di Torre del Greco, don Salvatore Accardo, la vicepresidente del consiglio regionale della Campania Loredana Raia e l'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini hanno sottolineato l'impegno della Regione in occasione del giorno della memoria e le iniziative messe in campo per gli istituti scolastici campani. Tra gli intervenuti anche Ciro Raia, referente regionale dell'Anpi, e Silvio de Majo, dell'istituto campano di storia della resistenza. Infine spazio agli alunni della Don Bosco-D'Assisi, prima con una performance teatrale dal titolo "A scuola di libertà", quindi con un'esibizione dell'orchestra dell'istituto comprensivo a cui ha fatto seguito una performance dell'artista Ernesto Lama.



