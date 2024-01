Fondazione Vassallo, 'Giffoni presidio di cultura'

"Accogliamo con profonda amarezza l'appello lanciato dal direttore e fondatore di Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi, che ha denunciato la grave situazione che sta minacciando il Gff, un'eccellenza culturale con oltre 50 anni di storia, a causa della mancata assegnazione dei Fondi di Coesione del governo italiano alle regioni del Sud". Lo afferma, in una nota, la Fondazione Angelo Vassallo, intitolata al sindaco ucciso a Pollica nel 2010.

Il presidente della Fondazione, Dario Vassallo, ricorda in particolare la serata-evento dell'anno scorso dedicata al 'sindaco pescatore', "una grande vetrina per la cultura del Sud", un'occasione importante "per diffondere ancora di più i valori di legalità e di rispetto delle istituzioni attraverso la figura di Angelo Vassallo".

Secondo il fratello Dario, "è inaccettabile tanta ostilità nei confronti del Mezzogiorno. Questo scontro politico sta mettendo a repentaglio non solo il Giffoni Film Festival, ma rischia di mettere in ginocchio tutti gli operatori culturali del Sud, che faticano a sviluppare la propria programmazione in un contesto sempre più nord-centrico". "A Giffoni - prosegue Dario Vassallo - abbiamo respirato l'energia e l'entusiasmo travolgente dei ragazzi. Giffoni è un sogno per tantissimi giovani provenienti da tutti i Paesi del mondo. Non possiamo distruggere questo sogno. Condanniamo nel modo più severo possibile questa deriva autoritaria che depaupera il Sud in un silenzio assordante".

La Fondazione Vassallo osserva che "il Giffoni Film Festival, con la sua storia di successi, ha contribuito significativamente allo sviluppo economico e sociale di un intero territorio" ed invita dunque "la politica a unirsi per difendere questo patrimonio straordinario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA