Fiaccolata in tre città per chiedere pronto soccorso

Scende nuovamente in piazza il movimento "Ce avite accise a salut", nato per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase.

Gli attivisti, insieme ad altre realtà associative del territorio, hanno infatti organizzato per domani, venerdì 26 gennaio, una fiaccolata con tre distinti momenti: a Boscoreale (concentramento a piazza Pace) alle ore 17:30 , Boscotrecase (piazza Annunziatella) alle ore 18:00 e Torre Annunziata (zona stadio) alle ore 20:00. "Ancora una volta - dicono i promotori - portiamo all'attenzione delle istituzioni una richiesta che rappresenta un'esigenza collettiva, vista una situazione che mina la dignità di un popolo che non è, e non vuole essere considerato, di serie B. La sanità territoriale versa in condizioni pessime: manca un pronto soccorso, un punto nascita ed un consultorio. In una società civile è improponibile che queste gravissime mancanze possano essere accettate".

Gli organizzatori ricordano inoltre che è attivo "un presidio davanti all'entrata dell'ospedale, che è il simbolo della lotta che si sta conducendo".





