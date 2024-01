Bloccato con l'eroina, arrestato

Un 55enne napoletano è stato arrestato dalla polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato sorpreso a Scampia, dagli agenti del locale commissariato, mentre cedeva un involucro ad alcune persone, che si sono subito allontanate, in cambio di soldi. Bloccato, è stato trovato in possesso di due incolucri contenenti eroina e oltre 200 euro; nei pressi, la polizia ha recuperato altri 22 involucri con la stessa sostanza, per un peso complessivo di 5 grammi e mezzo.



