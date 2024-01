Bentivoglio e Spinetti, a Napoli reading per Flaiano

Un reading teatrale-musicale dedicato a Ennio Flaiano: ideato da Fabrizio Bentivoglio con Ferruccio Spinetti, rispettivamente voce recitante e contrabbassista, sabato 27 gennaio al Teatro Mercadante alle 21.00 va in scena 'Lettura clandestina' dall'antologia postuma 'La solitudine del satiro'. Attraverso articoli di giornali, scritti personali, appunti di vita ironici, profondi, provocatori, lo spettacolo restituisce "la figura di un uomo che come pochi altri ha saputo raccontare l'Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è".

Lo spettacolo è andato in scena la prima volta il 2 giugno 2022 nell'ambito della rassegna la Cittadella degli Artisti di Molfetta (su coordinamento artistico e distribuzione di Elena Marazzita e produzione AidaStudio Produzioni, in collaborazione con Bubba Music) in occasione del cinquantenario della scomparsa dello scrittore, sceneggiatore, giornalista, umorista, critico cinematografico, drammaturgo, specializzato in elzeviri, apparsi nel corso degli anni su settimanali, riviste e quotidiani come Oggi, Il Mondo, Il Corriere della Sera e altri.

Flaiano è stato sceneggiatore, soggettista di decine e decine di film di registi come Fellini, Eduardo, Wyler, Rossellini, Risi, Monicelli, Antonioni, Petri e tantissimi altri. "Cronista di un mondo distratto", come Fabrizio Bentivoglio ha amato definire lo scrittore pescarese, "pochi mesi prima di morire, ma era da qualche anno che ci pensava, Flaiano aveva cominciato a raccogliere in una cartella dal titolo autografo 'La solitudine del satiro', alcuni articoli, con l'intento di approntare un libro che potesse servire per riuscire a sbrogliare il filo della nostra vita italiana, capire perché in Italia la linea più breve tra due punti è sempre l'arabesco, così dichiarò in un'intervista dell'aprile del 1972, parlando del libro a cui stava lavorando e che sarebbe stato il suo primo ad essere pubblicato postumo".



