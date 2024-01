Autonomia: De Luca, pronti a ricorso alla Consulta

Quattro iniziative rivolte agli amministratori pubblici, al mondo della cultura, a quello delle imprese e del lavoro e una specifica su burocrazia zero per "una grande mobilitazione di massa" e per "fare un'operazione verità sul tema dell'autonomia differenziata. Le ha annunciate il governatore campano Vincenzo De Luca scagliandosi contro il ddl approvato dal Senato: " Una legge truffa", l'ha definito.

Sullo sfondo l'ipotesi del ricorso alla Corte Costituzionale una volta terminato l'iter legislativo della riforma e la possibilità di scendere in piazza nelle grandi città, soluzione che De Luca dice di non escludere.



