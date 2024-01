Auto si ribalta sull'A16, ferito automobilista

Carambola per fortuna senza conseguenze sull'A16 Napoli-Canosa. Nel primo pomeriggio, un'auto guidata da un 43enne di Andria si è ribaltata dopo aver sbandato in un tratto del comune di Vallata, in provincia di Avellino. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Grottaminarda che hanno soccorso l'autista che per le ferite riportate è stato trasferito con un'ambulanza del 118 in ospedale ad Ariano Irpino. Si sono verificati rallentamenti alla circolazione, ma non è stato necessario bloccare il traffico in direzione sud.





