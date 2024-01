Auto in scarpata, salvi madre e figlio di 13 anni

Grave incidente stradale senza per fortuna conseguenze nell'Avellinese in cui sono stati coinvolti una giovane madre e il figlio 13enne. Alla guida della sua auto, la donna era diretta a Frigento, dove risiede, quando per cause in corso di accertamento ha sbandato finendo nella scarpata sottostante. I Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, insieme ai carabinieri, hanno liberato entrambi dalle lamiere. A bordo di un'ambulanza del 118 i feriti sono stati trasportati in ospedale ad Ariano Irpino. Le loro condizioni non sarebbero gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA