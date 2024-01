Accoltella il creditore, arrestato per tentato omicidio

Ha accoltellato il suo creditore, che gli è piombato in casa chiedendo i soldi: l'uomo, un cinquantenne con precedenti, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. La persona ferita è ricoverata in ospedale con una profonda ferita all'addome: la prognosi è riservata. E' successo a Gricignano di Aversa.

A chiamare la polizia è stato lo stesso aggressore: agli agenti della Squadra Volante del commissariato di Aversa ha detto che due sconosciuti erano pentrati nella sua abitazione e che, per difendersi, ne aveva colpito uno con un coltello.

Una versione che non ha convinto i poliziotti, che poco dopo hanno rintracciato il ferito, nel frattempo trasportato presso l'ospedale di Aversa per una profonda ferita all'addome.

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che la persona ferita, da tempo conoscente dell'aggressore, lo aveva raggiunto presso la sua abitazione, chiedendo la riscossione di un debito.

La discussione è degenerata e, al culmine, il creditore è stato accoltellato.

Su richiesta della procura del Tribunale di Napoli Nord l'arresto del cinquantenne è stato convalidato dal gip, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.



