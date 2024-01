Visite mediche per Dendoncker, ora il Napoli vira su Perez

Il Napoli è vicino al quarto acquisto del mercato di gennaio, con l'arrivo a Roma di Leander Dendoncker. Il mediano belga di 28 anni proviene dall'Aston Villa e farà le visite mediche a Villa Stuart prima di raggiungere Napoli, firmare il contratto e unirsi alla squadra azzurra. Dendoncker dovrebbe arrivare in prestito con una opzione di riscatto per il Napoli a fine stagione fissata in 9 milioni di euro da versare al club inglese.

Dendoncker è il quarto acquisto di questo mercato invernale dopo gli arrivi di Ngonge, Mazzocchi e Traoré. Il Napoli ora è concentrato a rinforzare la difesa, con in primo piano la trattativa in corso con l'Udinese per prendere il centrale Nehuen Perez, 23enne argentino per il quale si tratta: 20 milioni la richiesta iniziale della società friulana.



