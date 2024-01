Sciopero trasporti, disagi a Napoli su alcune linee

Servizio regolare alla linea 1 della metropolitana, stessa situazione per le funicolari Centrale, Mergellina e Montesanto. Servizio parzialmente ridotto per bus e tram. Questi gli effetti dello sciopero di 24 ore, proclamato per oggi dalla Usb, sul fronte del trasporto pubblico gestito dall'Azienda napoletana mobilità (Anm) nel capoluogo partenopeo. Disagi più consistenti per gli utenti dell'Eav sulle linee che collegano città e provincia: le ferrovie Cumana e Circumflegrea sono al momento ferme.



