Sciopero Eav, stop ai treni delle linee flegree e 33% Circum

Una corsa su tre cancellata in Circumvesuviana, mentre sulle linee flegree sono saltati tutti i treni programmati durante le ore di protesta. Sono i dati relativi allo sciopero di 24 ore proclamato oggi in Eav dalla Usb.

Stando ai dati forniti dall'ufficio stampa dell'Ente Autonomo Volturno, all'astensione hanno partecipato circa 144 dipendenti su circa 2.450 dipendenti, pari al 5,87%.In particolare, la percentuale di adesioni del personale di esercizio sulle linee flegree è stata del 13,86%, con la sospensione della circolazione, ad esclusione delle fasce di garanzia. Sulle linee vesuviane invece la percentuale di adesione del personale di esercizio è stata del 12,68% con la soppressione, alle ore 18:00, di circa il 33,6% delle corse programmate. Circolazione regolare sulla metropolitana Piscinola-Aversa e sulle linee suburbane. Nei servizi automobilistici infine hanno aderito allo sciopero 15 addetti, per una percentuale del 2,41%.



