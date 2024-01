Primo ciak a Napoli per Nottefonda, il film che nasce dall'esperienza e dall'incontro tra Francesco Di Leva e Giuseppe Miale Di Mauro, tra i fondatori del Nest, il teatro di San Giovanni a Teduccio nato dieci anni fa nella vecchia palestra di una scuola abbandonata, in uno dei quartieri più difficili alla periferia di Napoli. Il film di Giuseppe Miale Di Mauro è liberamente tratto dal suo romanzo La Strada degli Americani (Frassinelli), scritto dallo stesso regista con Bruno Oliviero e Francesco Di Leva, che ne è anche protagonista insieme al figlio Mario Di Leva. Di Leva è Ciro, un uomo allo sbando dopo la perdita della moglie. Vuole trovare chi l'ha investita e uccisa sulla strada di notte. Ogni notte. In questa ricerca ha perduto se stesso, il senso del tempo e la possibilità di far vivere una vita normale al figlio Luigi, tredicenne, un ragazzino costretto a crescere in fretta per trattenere il padre dalla discesa negli inferi. Francesco Di Leva ha vinto il David di Donatello per il film Nostalgia di Mario Martone, mentre il figlio Mario Di Leva è già un volto noto di serie tv e ha recitato con il padre Francesco nel film di Martone Il sindaco del Rione Sanità. Nel cast anche Adriano Pantaleo, Valeria Colombo, Giuseppe Gaudino, con Dora Romano e l'amichevole partecipazione di Chiara Celotto. La produzione è di Mad Entertainment con Rai Cinema in collaborazione con Leocadia, prodotto da Maria Carolina Terzi, Luciano Stella, Carlo e Lorenza Stella. Mad Entertainment è la factory creativa e produttiva fondata e animata da Luciano Stella, Maria Carolina Terzi, Carlo e Lorenza Stella che ha sede nel cuore di Napoli, negli storici appartamenti dove Vittorio De Sica girò L'Oro di Napoli e Matrimonio all'italiana.



