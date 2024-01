Manfredi, Piantedosi ha accolto nostra proposta

"Sono soddisfatto che il ministro abbia accettato anche una nostra proposta, presentata partendo da esperienze condotte a Napoli per migliorare la sicurezza nelle aree intorno alle stazioni e non solo all'interno, cambiando la modalità operativa". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine dell'incontro che si è svolto oggi al Viminale con il ministro Piantedosi e i sindaci delle città di Roma, Napoli e Milano sul tema della sicurezza nelle aree delle stazioni ferroviarie.

Manfredi ha spiegato che la nuova modalità organizzativa prevede "pattugliamenti a piedi utilizzando un sistema interforze che consenta di ottimizzare le risorse, anche i militari, non più fermi ma in movimento e di integrare questo dispositivo speciale con le azioni fatte nelle zone ancora più lontane dalle stazioni".

Il sindaco ha sottolineato che nel capoluogo campano "è stato verificato che facendo interventi intensivi sulla stazione, poi c'erano spostamenti di situazioni di precarietà in zone contigue. Quindi ora ci sarà un lavoro integrato sul territorio, con più uomini e con una modalità operativa diversa, continua sette giorni su sette fino alle ore 24".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA