Abbatte cancello di casa e minaccia di morte compagna, arrestato

Un 36enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Castel Volturno (Caserta) per i reati di maltrattamenti ai danni della compagna e resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Castel Volturno sono intervenuti in seguito alla chiamata al 113 della donna, che ha segnalato il comportamento violento del compagno, che con l'auto aveva abbattuto il cancello di casa e danneggiato alcuni arredi ed una porta. La vittima, impaurita dall'atteggiamento furioso e dalle minacce di morte ricevute, si era rinchiusa in una stanza, in attesa di aiuto.

All'arrivo dei poliziotti, l'uomo ha rivolto la propria furia verso di loro, e solo con fatica è stato bloccato; su disposizione della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, il 36enne è stato quindi arrestato e il provvedimento convalidato dal giudice per le indagini preliminari. L'uomo si trova adesso in carcere.



