Spaccio nel Cosentino, 4 arresti della GdF di Napoli e Salerno

I finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e Salerno hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip di Catanzaro, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, rispettivamente, dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione e spaccio di stupefacenti. I destinatari dei provvedimenti sono ritenuti legati a un gruppo criminale che spaccia cocaina e hashish a Scalea (Cosenza).

Le indagini hanno consentito di fare luce sulle attività del gruppo criminale che è risultato attivo nelle province di Napoli e Salerno e che per comunicare utilizzava telefoni criptati.

La misura cautelare eseguita oggi fa seguito a un altro analogo provvedimento risalente allo scorso 7 luglio 2023, emesso dal gip di Catanzaro.



