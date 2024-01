Sindaci del Nolano: "Revocare stato agitazione Stir Tufino"

"Lo stato di agitazione in atto allo Stir di Tufino proclamato dalle sigle sindacali è strumentale e danneggia ignari cittadini che subiscono il problema della mancata raccolta dei rifiuti soltanto perché è in atto un braccio di ferro sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti". Lo sostengono i sindaci dell'Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, che comprende paesi del Napoletano, che chiedono "la sospensione immediata dello stato di agitazione" consentendo così "la ripresa del normale conferimento dei rifiuti".

Lo stato di agitazione a cui fanno riferimento i primi cittadini è quello dei dipendenti della Sapna, che sta provocando disagi e lunghe file di camion in attesa di conferire i rifiuti nello stir di Tufino.

"Non è vero che il posto di lavoro dei dipendenti dell'impianto di trattamento è a rischio - hanno spiegato i sindaci che ieri si sono riuniti per discutere della situazione - e soprattutto non è vero che sarebbe messo in pericolo dalla deliberazione da parte dell'Ambito territoriale ottimale Napoli 3 che ha recepito la legittima scelta di tutti i sindaci e si è pronunciato scegliendo un nuovo modello di governance pubblico-privato nel rispetto del dettato della legge regionale del 2016, come modificata nel 2023".



