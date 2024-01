Sequestrati 55 milioni a imprenditore legato a clan dei Casalesi

La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato beni per circa 55 milioni di euro a un imprenditore napoletano operante nel settore dei rifiuti e della bonifica ambientale, ritenuto vicino al clan dei Casalesi.

Il decreto è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) - su richiesta del procuratore e del direttore della DIA di Napoli.

Complessivamente sono state sequestrate quattro società - una ritenuta di primaria importanza nel settore dei processi e tecnologie per la salvaguardia dell'Ambiente - rispettivamente attive nel settore degli impianti di depurazione, nel settore immobiliare, nei servizi di elaborazione di consumi idrici e nella costruzione di opere pubbliche per il trasporto di fluidi, oltre che disponibilità finanziarie per un valore complessivamente stimato di circa 55 milioni di euro.



