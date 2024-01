Focus su Pier Angelo Fiorentino, scrittore e drammaturgo

"La luce delle stelle morte illumina parole e note". Così si intitola la serata organizzata dalle associazioni "Vesuviani in cammino" e "La via della bellezza" sabato 27 gennaio alle 18, alla Congrega delle anime del Purgatorio, in piazza Trivio a Sant'Anastasia. Patrocinato dall'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, l'incontro sarà caratterizzato da letture e interpretazioni musicali di classici senza tempo, quei classici forgiati da menti brillanti di autori come Catullo, Foscolo, Petrarca, Leopardi, Svevo e altri, che hanno lasciato questo mondo illuminandolo di una luce eterna mediante la loro scrittura. Lezione-spettacolo di Matteo Angelo Palumbo, professore emerito dell'Università Federico II di Napoli. In programma un focus sul drammaturgo, poeta, scrittore, poeta e traduttore Pier Angelo Fiorentino (Napoli, 30 marzo 1811, Parigi 31 maggio 1864), spirito ribelle, genio giornalistico e letterario, trascurato dalla sua città d'origine, lasciò il segno invece oltralpe con la prima traduzione in francese della Divina Commedia di Dante.

La sua fede profonda nella vita oltre la morte lo portò a scrivere nel suo testamento di voler essere condotta da Parigi, dov'era ormai la sua famiglia, a Pollena Trocchia per poter giacere in territorio vesuviano.

L'appuntamento sarà arricchito da momenti musicali nel segno di Fabrizio De André, sulle note dell'album "Non al denaro, non all'amore né al cielo", ispirato alle poesie in verso libero dell'antologia di Spoon River, che riscontrò grande successo prima in America, poi in Italia, grazie a Cesare Pavese e Fernanda Pivano.



