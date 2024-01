Da nuovi dipendenti a Consiglio Bambini, interventi per Caivano

Dalle assunzioni di 31 dipendenti comunali al tavolo per le imprese, dal Consiglio dei Bambini alla ristrutturazione del Castello. Sono alcuni degli interventi previsti per la comunità di Caivano, il cui programma, già avviato nelle scorse settimane, è stato presentato oggi dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, e dell'Interno, Matteo Piantedosi. In particolare il progetto del Dipartimento della funzione pubblica, finanziato con 4,35 milioni di euro, si articola in varie azioni, a partire dal reclutamento di 16 funzionari tra tecnici, educatori e assistenti sociali e di 15 vigili urbani; le assunzioni, ha garantito Zangrillo, saranno effettuate entro la fine del mese di febbraio.

Sono inoltre in programma anche attività di supporto alla progettazione di interventi da finanziare attraverso i Fondi comunitari e la realizzazione di progetti di innovazione sociale rivolti ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione.

Tra questi ultimi c'è la costituzione del Consiglio delle bambine e dei bambini, per rendere protagonisti della crescita del loro territorio gli alunni delle quarte e quinte elementari delle quattro scuole primarie di Caivano. Una bozza di Regolamento che istituisce il Consiglio, il cui insediamento è previsto in occasione della Giornata mondiale della Felicità del 20 marzo, è già stata sottoposta alla consultazione dei Dirigenti Scolastici. Sono poi in corso interlocuzioni con associazioni del terzo settore per l'avvio di progetti in tema di partecipazione e animazione territoriale, contrasto alla povertà educativa e ai fenomeni di emarginazione sociale.

Previsto infine il recupero del Castello che, una volta ristrutturato, potrebbe essere utilizzato per ospitare gli uffici comunali, tra cui la sala del Consiglio e della Giunta comunale.



