A Pomigliano varato piano per città "+Green"

"Bambini e anziani sono quelli più esposti ai danni delle polveri sottili, che sono spesso causa di malattie bronchiali, allergie, e anche di tumori polmonari. L'8% di questi tumori sono legati alle polveri sottili". Lo ha affermato il sindaco di Pomigliano d'Arco (Napoli), Lello Russo, nel corso di una conferenza stampa durante la quale è stata presentata "Pomigliano + Green", campagna di sensibilizzazione per salvaguardare la salute dei cittadini, con la distribuzione di brochure su tutto il territorio, ed il piano di interventi previsto dall'amministrazione comunale da lui guidata, tra cui anche la probabilità di istituire targhe alterne. Alla conferenza stampa hanno preso parte l'assessore all'Ambiente del Comune, Maria Rosaria Toscano, e Marco Trifuoggi, professore di chimica dell'ambiente e dei beni culturali dell'Università Federico II di Napoli, il quale, per gli sforamenti delle polveri sottili in città, ha puntato il dito contro "i riscaldamenti, tipo camini privi di abbattitori, ed il traffico veicolare". Trifuoggi, inoltre, ha "assolto" le grandi fabbriche dell'area industriale cittadina. "Nel 2023 - ha detto il professore - di fatto abbiamo sforato per più di una 70ina di volte, nella zona ASI la situazione è leggermente migliore.

Significa che il problema è legato al centro urbano di Pomigliano. Nel 2024 abbiamo avuto già 7 sforamenti". Il sindaco, medico in pensione, ha sottolineato di aver voluto andare in fondo per capire i danni prodotti dalle polveri sottili: "La fasce deboli sono quelle più a rischio - ha affermato - ed un sindaco, che è custode della salute dei cittadini, deve mettere in campo tutte le azioni possibili per abbattere questo problema". "Oggi - ha invece detto l'assessore Toscano - lanciamo la campagna di sensibilizzazione ambientale evidenziando tre macroaree: raccolta differenziata, plastic free e mobilità sostenibile. Bisogna infatti garantire la sostenibilità ambientale per tutelare i diritti e la salute dei ragazzi e delle future generazioni".



