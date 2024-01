Suicidio in carcere Poggioreale a Napoli,il terzo da inizio anno

Nuovo suicidio nel carcere napoletano di Poggioreale: si tratta del terzo dall'inizio del 2024. Il detenuto, secondo quanto si apprende, aveva una fine pena a breve termine.

A confermare il decesso è il provveditore per le carceri della Campania Lucia Castellano: "Il detenuto era afflitto da una situazione personale particolarmente difficile - dice il provveditore all'Ansa - MI sono già attivata ma la situazione del carcere di Poggioreale, il più affollato d'Europa, è particolarmente complicata".

Secondo quanto si è appreso è in corso una indagine per fare luce sull'accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA