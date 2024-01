Nel Napoletano targa dedicata a Totò è illeggibile

La targa dovrebbe riportare "Antonio de Curtis, in arte Totò, principe della risata", per ricordare il mai dimenticato artista. Ed invece, l'insegna che indica una traversa di via Nazionale a Torre del Greco, già viale Lombardia, è da tempo illeggibile. "Una offesa alla memoria di Totò - lamenta Antonio Borriello, professore in pensione e tra i promotori dell'iniziativa che portò oltre una decina di anni fa l'amministrazione comunale ad intitolare la strada all'attore - Già in altre occasioni ho rappresentato a chi di dovere la situazione, senza però ricevere alcuna attenzione. E pensare che al riguardo la spesa, per il ripristino dell'insegna, sarebbe del tutto irrisoria. Tale mancanza è una mera questione di volontà e soprattutto di osservanza delle normative stradali".

Stando a quanto racconta il docente in quiescenza, i residenti protestano nel vedere la targa danneggiata e illeggibile.

"Auspico che la nuova amministrazione e gli uffici addetti alla toponomastica - conclude Borriello - possano al più presto porre rimedio e riposizionare una nuova insegna, sia per il decoro urbano, sia per agevolare la circolazione, nonché per tutelare il ricordo dell'arte di Totò".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA