Manfredi, avuta risposta da Fitto, a breve riunione su Bagnoli

"Il ministero di Fitto ha risposto alla nostra lettera su Bagnoli, e abbiamo avviato le procedure verso la Cabina di Regia, che si svolgerà tra qualche settimana". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che è anche Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, a margine della riunione alla X Municipalità di Napoli sullo stato dei lavori di bonifica, in una sala affollata da cittadini del quartiere.

"Ora bisogna istituire una lunga serie di dossier - ha spiegato Manfredi - perché non si riunisce da più di un anno la Cabina di Regia su Bagnoli. Il gabinetto del Comune, la struttura commissariale e il gabinetto di Fitto stanno lavorando proprio per preparare tutti gli atti, perché poi riguarderanno ovviamente le delibere che vanno decise presto. Il dialogo è in progresso". La Cabina di Regia vedrà il commissario Manfredi illustrare le risorse necessarie per le bonifiche ulteriori a partire dai 269,4 milioni di euro che servono per le opere di urbanizzazione dell'area e dei 545,7 milioni di euro necessari per il risanamento ambientale a mare di Bagnoli, con la bonifica dei sedimenti marini e degli arenili dell'acciaieria e la rimozione della colmata. Manfredi, nel corso del suo intervento dal banco della Municipalità ha concluso l'analisi della situazione sottolineando che "finora negli anni dai Governi si diceva che ci sono i soldi ma non ci sono i progetti, ora abbiamo i progetti e chiediamo che ci siano anche i fondi per realizzare quello che è chiesto da tutti i cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA