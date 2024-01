Locatelli, Croce Rossa capofila progetto disabili al Parco Verde

"La Croce Rossa sarà capofila del progetto che ho chiesto di portare avanti sul territorio di Caivano, per il quale sono stati stanziati circa 200mila euro per due anni e che spero parta prima dell'estate. Un progetto per il quale stiamo pensando ad un nome e che mi piacerebbe fosse anche un modello replicabile in altri territori difficili". Lo ha detto a Caivano (Napoli) il ministro della Disabilità Alessandra Locatelli, che ha incontrato presso gli uffici del Commissariato Straordinario di Governo i rappresentanti della Croce Rossa e di altre associazioni che si occupano di disabili, che saranno protagonisti del progetto per persone svantaggiate.

"Si tratta di un modello - ha aggiunto la Locatelli - che nasce dall'esigenza di creare delle attività per i bambini e i ragazzi disabili, ma anche di supporto alle famiglie. Io mi immagino un'attivazione del territorio e anche dei ragazzi, dei giovani, perché si possono fare tante cose a partire dai momenti ricreativi ma anche di prevenzione. Abbiamo per esempio incontrato l'Unione Italiana Cechi per un progetto sulla prevenzione dei problemi alla vista dei bambini; abbiamo parlato con l'Aism per una collaborazione all'interno dello spazio che avrá la Croce Rossa a Parco Verde. Abbiamo parlato con la coop sociale Tulipano per dei progetti ricreativi per i bambini con autismo e con l'associazione Rulli Frulli per un laboratorio musicale. Base del progetto i locali del parco Verde, con la Croce Rossa che si impegnerà sia ad attivare tutti questi laboratori ma anche altri che nel corso del tempo potrebbero essere utili e mirati in base ai bisogni del territorio. Io credo davvero che possa nascere qualcosa di importante per le persone e per la comunità".



