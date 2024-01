Crolla parte del solaio, donna ferita nel Napoletano

Una donna di 81 anni è rimasta ferita dalla caduta di calcinacci avvenuta in seguito al crollo di una parte di un solaio dell'appartamento dove vive con il figlio di 44 anni. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio in via don Minzoni, nel comune di Cercola, in provincia di Napoli.

La donna ha subito qualche lesione al volto ed è stata portata all'ospedale Maresca di Torre del Greco: non è in pericolo di vita. Carabinieri, vigili del fuoco e personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cercola hanno messo in sicurezza l'area e sgomberato anche l'adiacente appartamento occupato da un altro nucleo familiare. Sulle cause del cedimento sono in corso gli accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA