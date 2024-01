Serie A: altro ko Salernitana, il Genoa rimonta e vince

Il Genoa ha battuto 2-1 la Salernitana 2-1 all'Arechi, infliggendo la terza sconfitta consecutiva alla squadra di Filippo Inzaghi che è ultima in classifica a -6 dalla zona salvezza. La Salernitana aveva iniziato bene la partita portandosi in vantaggio al 2' con Martegani, ma il Genoa ha subito pareggiato con Mateo Retegui, a secco da quattro mesi, trovando poi la rete della vittoria all'8' della ripresa con Gudmunsson, su rigore. "Avremmo meritato il pareggio, ci è mancato il successo contro un avversario che ha tirato in porta solo una volta", ha detto Inzaghi che, squalificato, ha seguito l'incontro in tribuna.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA