Scossa di terremoto avvertita nella zona dei Campi Flegrei

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata avvertita oggi alle 10,35 nella zona dei Campi Flegrei. Si tratta della scossa più forte del 2024 dopo un periodo di relativa tranquillità. Epicentro a 3,5 chilometri, in mare: il sisma è stato avvertito, preceduto da un boato, dai residenti nei comuni della zona flegrea e in alcuni quartieri occidentali di Napoli.

"L'abbiamo sentita tutti. Alle ore 10:35 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.6, con epicentro in mare. Tra Bacoli e Pozzuoli. A 3.5 km di profondità. Al largo del porto di Baia, di Marina Grande. Sono in costante contatto con l'Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Regionale. È stata avvertita in tutta la nostra città. Voglio però rassicurarvi - dice il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione . rivolgendosi ai cittadini - non registriamo danni a persone e cose. Siamo presenti sul territorio con le pattuglie della Polizia Municipale. Siamo presenti in città con l'Ufficio Tecnico Comunale per monitorare gli edifici pubblici e privati.

Continueremo a monitorare. Ricordo i numeri di telefono da poter contattare per ricevere sempre informazioni: 0815234057 e 0815231736. Per ogni difficoltà potete contattarmi, anche scrivendomi su whatsapp, al mio numero personale: 3398766104.

Viviamo su una caldera vulcanica, e stiamo adottando ogni misura utile per convivere con il fenomeno del bradisismo. Invito la comunità alla calma. Ed a mantenersi informata attraverso i canali istituzionali, diffondendo le informazioni ufficiali.

Sappiate che siamo al vostro fianco, h.24. Insieme, affrontiamo ogni difficoltà. Insieme", conclude Della Ragione.



