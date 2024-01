Panico su Tangenziale di Napoli per fumo in galleria

Momenti di panico questo pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli dove il fumo fuoriuscito da un'auto in panne ha invaso completamente di fumo la galleria Vomero est, tra Camaldoli ed Arenella. In tanti hanno lasciato le auto e sono scappati a piedi all'esterno della Galleria dove il fumo aveva reso irrespirabile l'aria.

Traffico completamente paralizzato per oltre un'ora, bloccate anche le ambulanze mentre i vigili del fuoco sono potuti intervenire sul posto solo scendendo a piedi dai mezzi.

Molti i bambini con i loro familiari fuggiti all'esterno della galleria. La situazione si è poi successivamente normalizzata.





