Musica: Rude Awakening è il primo singolo di Fabio Cicala

Rude Awakening è il singolo d'esordio di Fabio Cicala artista campano di nascita e londinese di adozione. Il singolo da' il titolo ad un progetto di 9 brani, registrati tra il 2019 e il 2020 negli Abbey Road Studios e i Soho Sonic Studios di Londra. "Questo brano in particolare, tradotto in italiano come 'Brusco Risveglio' - dice Cicala - esprime l'inizio del viaggio di crescita personale e spirituale avvenuto a partire dal 2014 quando mi sono trasferito nel Regno Unito. Il brusco risveglio apre la strada ad un processo alchemico di trasformazione, di ricerca interiore che, come nell'archetipo di una fiaba, se da un lato ci fa perdere una parte di noi, dall'altro ci fa scoprire nuovi 'doni' che possiamo condividere con chi ci circonda. Completare questo diario sonoro, è stato come liberarmi di un fardello, di una fase della vita e della creatività necessaria, ma passata. E ora mi sento libero di esplorare la musica con maggiore entusiasmo e consapevolezza".

Si tratta, si sottolinea, "di un diario sonoro di sola chitarra classica accordata con il La a 432 Hz, che raccoglie le prime composizioni di Fabio Cicala". Il progetto musicale presenta frammenti di diversi generi "armonizzati in sonorità minimali e vibrazionali, a tratti ipnotiche, un tessuto musicale che aiuta a rilassarsi e a meditare". Di estrema semplicità strutturale, Rude Awakening, si aggiunge, "estranea l'ascoltatore portandolo in una condizione atemporale, metafisica, utilizzando, come in una composizione di Erik Satie, la tecnica dell'ostinato, cioè il ripetersi di una serie di note, di un ritmo, in maniera quasi ossessiva". Ma il brano promette di scalfire presto la linearità del ritmo, grazie ai cromatismi dell'arpeggio, che con la loro ambiguità armonica, confondono gradevolmente l'ascoltatore. Il singolo è ispirato tra gli altri, dalle sonorità e dalla maestria di Steve Vai, e dei Mahavishnu Orchestra, capaci di amalgamare le sonorità e i ritmi della musica indiana con quelle occidentali.



