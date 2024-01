I Carabinieri - allertati dal 112 - sono intervenuti questa mattina alle 5,30 in viale dei Pini 78, isolato 5, a Casalnuovo per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco.

Dai primi accertamenti tuttora in corso pare che ignoti abbiano esploso dei colpi d'arma da fuoco per poi dileguarsi. Trovati e sequestrati due bossoli. Indagini in corso da parte di carabinieri impegnati per ricostruire dinamica e matrice dell'evento.



