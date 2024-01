Camion rifiuti in coda nel napoletano, rischio emergenza

Anche oggi lunghe code di camion di rifiuti, in attesa di scaricare, fermi davanti agli impianti Stir per il trattamento dell'immondizia di Tufino e Giugliano, in provincia di Napoli.

Continua l'agitazione dei dipendenti della Sapna, la società di gestione degli impianti che si oppongono al possibile ingresso di privati nel capitale sociale. Gli autisti dei camion sono costretti ad attese di molte per ore, anche di notte. E c'è il rischio del riesplodere di un'emergenza rifiuti qualora la situazione non si sbloccasse. Si attende per i prossimi giorni un incontro per cercare di trovare una soluzione a livello istituzionale.



