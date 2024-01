ANSA/La Salernitana non sa vincere, il Genoa passa di rigore

Il Genoa espugna l'Arechi di Salerno vincendo 2-1 e conquista il sesto risultato utile consecutivo in campionato. La Salernitana sbatte sui pali e paga l'ingenuità di Lovato che regala il rigore della vittoria ai liguri. Si fa così complicatissima la posizione della squadra di Filippo Inzaghi, che, per la terza volta consecutiva, si fa rimontare dopo essere passata in vantaggio. La Salernitana resta ultima, distante sei punti dalla zona salvezza e vede scappare anche l'Empoli.

Inzaghi, a sorpresa, conferma Martegani nell'undici titolare, dando all'argentino licenza di svariare su tutto il fronte; Gilardino, nonostante l'emergenza, non snatura la sua squadra, affidandosi a Gudmundsson alle spalle di Retegui. Le scelte danno ragione ai due allenatori: in avvio, infatti, è Martegani a sbloccare il punteggio. Il calciatore arrivato dal San Lorenzo impiega appena due minuti per raccogliere un cross al bacio di Bradaric e spedire all'incrocio la palla del momentaneo 1-0.

L'Arechi esplode ma non spaventa il Genoa che riesce subito a riordinare le idee. Da uno scambio in velocità tra Retegui e Badelj nasce il pari: il centrocampista croato (13') vede l'inserimento della punta che controlla e spedisce la sfera alle spalle di Ochoa. La rete provoca la reazione dei tifosi, che lanciano in campo vari oggetti, uno dei quali colpisce alla testa lo stesso Retegui, che cade a terra ma poi si rialza.

Sul risultato di 1-1 la partita vive di folate. Il Genoa prova a contenere la Salernitana che sfrutta soprattutto la freschezza atletica dei suoi esterni ma senza rendersi pericolosa nell'area rossoblù. Nella ripresa il difensore dei campani Lovato è protagonista in negativo: al 12' tocca con il braccio un pallone nel cuore dell'area di rigore sul quale Orsato non ha dubbi. Dagli undici metri Gudmundsson calcia forte e centrale, battendo Ochoa. La reazione della Salernitana è rabbiosa. Candreva (16') calcia forte una punizione dal limite dell'area che si stampa sulla traversa. È l'episodio che taglia le gambe ai campani che accusano il colpo e non riescono più a farsi vivi nell'area di rigore del Genoa. La squadra di Gilardino tiene senza soffrire e al triplice fischio può far festa.



