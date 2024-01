Sventate truffe ai danni di anziani nell'Avellinese

Cinque truffe sono state sventate ai danni di persone anziane grazie alle campagne informative promosse dall'Arma dei carabinieri e dalla Prefettura di Avellino. I truffatori, probabilmente gli stessi, hanno contattato tre anziani di Solofra e due di Serino: presentandosi come appartenenti alle forze di Polizia, hanno chiesto ingenti somme di denaro per evitare l'arresto di un congiunto che aveva provocato un grave incidente stradale. Le potenziali vittime, di età compresa tra i 70 e i 90 anni, non sono però cadute nel tranello ed hanno immediatamente contattato i carabinieri che hanno avviato indagini per identificare i truffatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA