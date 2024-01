Pasti gustosi e sani con la friggitrice ad aria, ecco ricettario

Illustra ben cento ricette per cucinare leggero usando l'ormai diffusissima friggitrice ad aria, il libro scritto da Francesca Pace, divulgatrice enogastronomica digitale e content creator napoletana.

Nella pubblicazione, intitolata "Cucina leggero con la friggitrice ad aria", in edicola a partire dal prossimo 26 gennaio, sono annoverate ricette per realizzare menù completi: antipasti, primi, secondi, contorni, rustici da buffet e persino dolci.

"La friggitrice ad aria - spiega l'autrice del ricettario - è il trend culinario del momento, l'aiutante ai fornelli più utilizzata e apprezzata da quanti ricercano piatti veloci, saporiti ma anche sani".

"Si va - spiega Francesca Pace - dalle ricette per polpette di cous cous, alle cozze gratinate, dai nidi alla carbonara alle enchiladas di pollo, senza rinunciare alla dolcezza del clafoutis alle albicocche o della cheesecake basca: un ricettario completo e adatto a tutti i palati, che unisce i sapori della tradizione alla genuinità di una cucina gustosa, leggera e salutare".



