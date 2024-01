Nevica in Basilicata, oggi scuole chiuse a Potenza

Come da previsioni, da stamani in Basilicata nevica, ma finora non sono state segnalate particolari criticità. Ieri sera, a seguito dell'allerta meteo della Protezione civile, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna, mentre sono aperti gli asili nido e le sedi dell'Università. A causa del maltempo, la chiusura delle scuole è stata disposta per oggi anche in un'altra trentina di Comuni lucani.

Per alcuni treni regionali, tra Basilicata e Campania, Trenitalia ha inoltre disposto "variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus".



