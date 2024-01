MSC: a "Mare d'Incontri" Patrizia Rinaldi e Marcello Romolo

Riparte mercoledì 24 gennaio, alle 14, il ciclo "Mare d'Incontri", la serie di spettacoli e appuntamenti culturali che MSC Crociere offre gratuitamente alla cittadinanza mettendo a disposizione un palco insolito affacciato sulla città. A bordo di MSC Fantasia, attraccata nel porto di Napoli, saliranno Patrizia Rinaldi, autrice di "Blanca" da cui è stata tratta l'omonima serie televisiva, e l'attore Marcello Romolo.

Patrizia Rinaldi, scrittrice ed educatrice napoletana, è vincitrice di diversi premi e riconoscimenti tra cui l'Elsa Morante Ragazzi, il premio nazionale di Letteratura per ragazzi "Mariele Ventre e l'Andersen. Autrice prolifica, presenterà in occasione di "Mare d'Incontri" il suo ultimo lavoro letterario "Guaio di notte", romanzo giallo edito da Rizzoli e "Federico il pazzo", romanzo per ragazzi, con illustrazioni di Federico Appel, edito da Sinnos. Marcello Romolo, interprete apprezzato da registi come Paolo Sorrentino e Edoardo de Angelis, arricchirà il racconto con un reading di alcune pagine tratte dai testi di Rinaldi.

La performance apre gli appuntamenti del 2024 che la Compagnia offre alla cittadinanza mensilmente, portando a bordo delle sue navi teatro, musica, letteratura. Per partecipare è indispensabile prenotarsi al link https://forms.gle/pe4nY87SpMPBGaV77



