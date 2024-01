Maltempo: neve a bassa quota in Irpinia

Non si segnalano particolari criticità in provincia di Avellino interessata dalle prime ore di stamane da nevicate particolarmente fitte in Alta Irpinia e nell'Arianese.

La Protezione Civile ha provveduto sin dalla serata di ieri ad approvvigionare di sale i Comuni, a partire da quelli maggiormente interessati dalla perturbazione, e a presidiare, insieme alle forze dell'Ordine, le principali arterie di montagna, a cominciare dalla Statale Ofantina che collega il capoluogo irpino ai comuni altirpini.

Neve a bassa quota, particolarmente intensa sui monti del Partenio, del Terminio e sull'Altopiano di Laceno, nel comune di Bagnoli Irpino. Scuole chiuse in tutta la provincia.



