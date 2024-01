Droga e armi, arrestato un 38enne ad Avellino

Un 38enne di Avellino è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Squadra Mobile del capoluogo Irpino. È stato trovato in possesso di otto chilogrammi di hashish, 570 grammi di marijuana e di due pistole "Beretta" semiautomatiche con matricola abrasa con relativi caricatori e 67 proiettili. L'uomo era da qualche tempo seguito dagli investigatori che lo hanno fermato nel tardo pomeriggio a bordo della sua auto. Droga e armi sono state trovate nell'auto e in tre box nella disponibilità dell'indagato.

Nella sua abitazione sono stati poi sequestrati oltre mille euro in contanti. La Procura di Avellino ha convalidato l'arresto e l'uomo è stato trasferito nel carcere del capoluogo.

La droga sequestrata era destinata alle piazze di spaccio di Avellino e dei comuni vicini.



