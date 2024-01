A Napoli scritte contro le 'Quattro Giornate'

"Le 4 Giornate? Tutte str.....' Questa una delle scritte comparse sui muri nei pressi dell'Orto Botanico in via Foria a Napoli. Il riferimento è alla insurrezione, tra il 27 e il 30 settembre 1943 durante la seconda guerra mondiale, con la quale la popolazione riuscì a liberarsi dagli occupanti tedeschi.

Su indicazione del sindaco, Gaetano Manfredi, gli addetti della società Napoli Servizi hanno provveduto a rimuovere le scritte. Una delle scritte recitava: 'Maalox per gli Antifa' ed in un'altra 'Casapound'.



