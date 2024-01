Silvestro (Fi), a Napoli lavoriamo su viabilità, sicurezza

"Più che rinnovamento c'è una continuazione di Forza Italia a Napoli, perché proseguiamo con il coordinamento di Iris Savastano e crediamo in questo progetto di un partito che sta crescendo sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto Franco Silvestro, senatore di Forza Italia, presentando il Congresso cittadino di Forza Italia Napoli, che si svolgerà domenico 21 gennaio all'Hotel Mediterraneo dove è prevista la rielezione di Iris Savastano.

"Facciamo a Napoli e in Campania - ha sottolineato Silvestro - politica sul territorio quotidianamente e sono convinto che Iris Savastano con tutta la squadra che lei ha messo in campo farà bene, non solo per il partito ma soprattutto per la nostra Napoli. I temi principali su cui puntare a Napoli sono la viabilità, la sicurezza, l'assistenza sanitaria. Questi sono i primi problemi che affrontiamo. Questi 2 anni con il sindaco Manfredi portano sotto gli occhi di tutti che la nostra Napoli non va come dovrebbe, io sono convinto che se noi lavoriamo bene possiamo essere veramente e l'alternativa a Manfredi". Domenica si svolgerà anche il Congresso per la provincia di Napoli che si tiene al Supercinema di Castellammare di Stabia e dove è prevista la rielezione di Annarita Patriarca.



