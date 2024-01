Piantumati 12 ginkgo biloba e due querce da sughero a Salerno

Da oggi, venerdì 19 gennaio 2023, quattordici nuovi alberi, di cui 12 ginkgo biloba e due querce da sughero, arricchiscono il patrimonio arboreo della città.

Sono stati piantumati questa mattina in una aiuola spartitraffico di via Fiume, nel tratto di strada che dalla stazione della metro a Mercatello porta alla rotatoria tra i quartieri Mariconda ed Europa.

Gli alberi costituiscono il premio messo in palio con il concorso del progetto sulle bioplastiche compostabili presentato da Salerno Pulita con il Comune di Salerno e cofinanziato da Biorepack, il Consorzio nazionale per il riciclo degli imballaggi in bioplastica compostabile.

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro zone nelle quali, per cinque settimane di seguito, sono stati effettuati prelievi random di campioni di rifiuti organici conferiti dalle famiglie, che sono stati sottoposti poi ad analisi merceologiche per misurarne sia la qualità che la presenza percentuale di bioplastiche compostabili.

Il concorso, pubblicizzato anche con la distribuzione di depliant agli oltre seimila utenti che si sono recati al Centro di raccolta mobile di Salerno Pulita, è stato vinto dalla zona Est ed è questo il motivo per cui gli alberi sono stati piantumati nell'aiuola di via Fiume.

"Premiare i quartieri più virtuosi nella raccolta dell'organico con la piantumazione di nuovi alberi è una scelta simbolicamente efficace da parte dell'amministrazione di Salerno alla quale vanno i miei complimenti", commenta Carmine Pagnozzi, direttore del Consorzio Biorepack.

Alla manifestazione conclusiva del progetto - che oltre ad una massiccia campagna di comunicazione sui media si è concretizzata anche con corsi, laboratori e spettacoli teatrali che hanno coinvolto oltre 1200 alunni - hanno partecipato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il direttore generale di Biorepack Carmine Pagnozzi, l'amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet e l'assessore comunale alle politiche ambientali Massimiliano Natella.



