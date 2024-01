Nuovi esperti in attività socio-educative per la terza età

"Il progressivo invecchiamento della popolazione richiede una ridefinizione del sistema educativo nel suo complesso. Per le persone anziane diventa opportuno progettare percorsi che siano in grado di renderli attori partecipi della propria comunità contrastando le tendenze all'esclusione sociale". Così Fabrizio Manuel Sirignano, direttore del Centro di Lifelong Learning dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sintetizza l'esigenza sociale da cui è nata la progettazione scientifica dell'ultima novità dell'alta formazione dell'Ateneo napoletano: il Master in Coordinamento di strutture e attività socio-educative per la terza età. Si tratta, affermano i promotori, del primo Master italiano universitario specificamente dedicato alla formazione di esperti in attività socio-educative per la terza età che saranno in grado di realizzare interventi ludici e formativi mirati al sostegno degli anziani e della loro memoria autobiografica, ponendosi come figura di sostegno educativo che possa mettere le sue competenze anche a disposizione di enti pubblici e privati, cooperative, case albergo e case di cura per anziani, RSA, circoli ricreativi per la terza età, associazioni, famiglie.

Per la presentazione del progetto il Suor Orsola ha scelto come testimonial lo scienziato Franco Salvatore, fondatore del Ceinge, esperto di genetica, medicina predittiva e studi sulla longevità, che farà parte anche del Comitato scientifico del Master. "Si tratta di un percorso formativo ben strutturato in modo multidisciplinare - sottolinea Franco Salvatore - che guarda soprattutto ad aspetti psicologici ed organizzativi con competenze definite giustamente di natura socio-educativa, perché la longevità in buona salute non la si persegue prendendosi cura esclusivamente di malattie cosiddette fisiche, ma bensì di tutte quelle legate all'assenza di una sana socialità". Il Master prenderà il via a marzo e concluderà le sue attività formative a luglio. Il progetto sarà declinato anche da un Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale per "Esperto in attività socio-educative per la terza età. Strumenti e pratiche relazionali per la cura e il benessere degli anziani", aperto anche ai diplomati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA