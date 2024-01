Ladri in fuga, refurtiva recuperata nell'Avellinese

Avevano rubato duecento metri di cavi elettrici in un'azienda insediata nel nucleo industriale di Nusco, in provincia di Avellino, ma sono stati sorpresi da una pattuglia dei carabinieri mentre stavano per allontanarsi a bordo di un'auto. Alla vista dei militari si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti facendo perdere le loro tracce grazie anche alla folta vegetazione della zona. La refurtiva è stata restituita al titolare dell'azienda. L'auto utilizzata è stata sequestrata e sottoposta ad accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA